Die Stadtbücherei Spittal an der Drau kann vieles

Weitere Lesungen werden folgen, und auch Theaterluft kann man über die Stadtbücherei schnuppern. Zwischen 21. Juli und 25. August gibt es jeden Donnerstag die Theaterwerkstatt. Für das in Porcia in diesem Sommer am Plan stehende Stück „Der Glöckner von Notre Dame“ gibt es erst in der Bücherei eine Einführung, dann können die Kids im Theater das Ensemble Backstage besuchen, Einblick in die Produktion erhalten, ehe im Schlosspark geschauspielert wird.