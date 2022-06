Pinzgauer Schüler der neue Star der „Enten“

Seit dem läuft es wie am Schnürchen für die Ducks. Dreimal in Folge konnten Denton und Co. bereits als Sieger vom Platz gehen. Neben dem Quarterback sorgt aktuell noch ein weiterer Spieler für Furore: Noël Bernsteiner. Durch die vielen Ausfälle in der Offense der „Enten“ kam der 18-Jährige gegen Graz unverhofft zu seinem Debüt in Liga eins. In nur drei Matches machte der Saalfeldener einige Meter – Liga-weit mittlerweile auf Rang drei – und vor allem sehr wichtige Touchdowns. „Es ist alles sehr schnell gegangen, dass es jetzt so gut läuft, ist natürlich richtig cool“, freut sich der Rohdiamant über die derzeitige Leistung. Der Punkte-Garant steckt derzeit mitten in der Matura im Sportgymnasium Saalfelden, sportlich gibt’s andere Ziele: „Die Play-offs sind immer noch möglich!“