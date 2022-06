Dreister Betrüger zockte Vorarlbergerin (62) ab

Wegen sie würden in Wien Ermittlungen wegen eines Kokaintransportes mit einem gestohlenen Pkw geführt, teilte der Anrufer, ein angeblicher FBI-Mitarbeiter, einer 62-Jährigen in englischer Sprache mit. Damit das Verfahren eingestellt werde, müsste sie eine Überweisung in Höhe von 4000 Euro tätigen.