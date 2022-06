Lehrerin will nach Wien: Happy End in Sicht

Der Fall der Lehrerin aus Oberösterreich, die nicht in Wien arbeiten darf - wir berichteten - verärgerte viele „Krone“-Leser. Nun hat sich die Wiener Bildungsdirektion zu Wort gemeldet: „Bei Frau P. handelt es sich um eine Landeslehrerin, dort ist der Fall so gelagert, dass es keine Versetzungen gibt, die Kollegin in Oberösterreich kündigen muss und bei uns neu angestellt wird“, erklärt Robert Stiedl, Sprecher der Bildungsdirektion.