Reiseverkehr: Kollaps auf Österreichs Straßen

Auch am Sonntag Staus vorprogrammiert

Die Folge: teils mehrere Kilometer lange Staus und ein Zeitverlust von bis zu einer halben Stunde, Tendenz steigend. Auch am Sonntag muss an dem verlängerten Fenstertag-Wochenende mit neuerlich starkem Verkehrsaufkommen gerechnet werden - verschärft zusätzlich durch das Ende der Pfingstferien in Baden-Württemberg und Bayern.