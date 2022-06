Kind (8) von Pkw erfasst und am Bein verletzt

Ein achtjähriges Kind ist am Freitag in Brand auf der Brandner Straße (L82) von einem Auto erfasst und am Bein verletzt worden. Nach Angaben der Polizei lief das Kind unvermutet auf die Fahrbahn. Die 40-jährige Pkw-Lenkerin hatte keine Chance, rechtzeitig zu bremsen - ihr war die Sicht durch ein geparktes Fahrzeug versperrt.