Riesige Rauchsäulen über Chemiefabrik in Shanghai

Bei einem schweren Brand in einer Chemiefabrik in Shanghai ist mindestens ein Mensch getötet worden. Das Feuer in der Fabrik des Unternehmens Sinopec Shanghai Petrochemical sei am Samstagmorgen gegen 04.00 Uhr (Ortszeit) ausgebrochen. Noch im Laufe des Vormittags sei das Feuer unter Kontrolle gebracht worden.