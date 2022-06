Als ein Welser Gärtner plötzlich Erdgas anbohrte

Naturgas statt Wasser und eine Stadt im „Goldrausch“

300 Kubikmeter Gas täglich kamen aus dem Boden – für den Gärtner ein Geschenk des Himmels, das in Wels eine Euphorie auslöste, die an die Zeit des Goldrausches im einstigen Wilden Westen Amerikas erinnerte. Mit großen Erwartungen wurde in Wels vor allem im Neustadt-Viertel schweißtreibend im Handbetrieb gebohrt. Erfolgreich, denn in der schwierigen Zeit während des Ersten Weltkrieges waren rund 150 „Gasbrunnen“ in Betrieb.