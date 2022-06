Süchtiger überfiel mit zwei FFP2-Masken Apotheke

Mit zwei FFP2-Masken verkleidet betrat ein bislang unbekannter Täter am Freitag gegen 17.45 Uhr eine Apotheke in Linz. Er bedrohte die 52-jährige Pharmazeutin mit einem Küchenmesser und nötigte sie in ortsüblichem Dialekt zur Herausgabe von Arzneimitteln.