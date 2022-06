„Das Gesamtpaket muss einfach stimmen“

Gastronom Josef Schmeisser aus Strobl sucht, wie berichtet, händeringend nach Personal und musste deswegen schon zwei seiner Lokale vorübergehend schließen. Über den Personal-Notstand in der Gastronomie sagt er: „Für viele ist die Work-Life-Balance ein Stichwort. Kaum jemand will mehr am Wochenende arbeiten.“ Nachvollziehen kann das der Vollblut-Wirt nicht. „Man kann in der Gastronomie in der Saison gutes Geld verdienen und dann länger Urlaub machen.“ Faire Löhne seien wichtig, einige der wenigen Bewerber hätten aber unrealistische Vorstellungen. „3000 Euro netto, plus Trinkgeld, Zimmer und Dienstauto – das ist unleistbar“, findet Schmeisser.