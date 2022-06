Mit dem Zapfen-Mikro tief in den Wald lauschen

Waldführungen für Demenz-Betroffene

Inzwischen bieten die Bundesforste mit Sitz in Purkersdorf ein ganz besonders berührendes Service an, das tief in der Heilkraft des Waldes wurzelt. Denn im Rahmen des Naturvermittlungsprogramms „Wild.Live!“ und in Kooperation mit der Caritas gibt es ab sofort die Möglichkeit, Führungen für Menschen mit demenziellen Erkrankungen sowie deren Angehörige und Begleitpersonen zu buchen. „Auch in gesundheitlich herausfordernden Situationen können unsere Wälder unterstützen und zu Wohlbefinden und Lebensqualität beitragen“, ist Vorstand Rudi Freidhager überzeugt.