Gut vorbereitet, machen Bergwanderungen mehr Spaß

„Eine der häufigsten Ursachen für solche Notfälle ist Selbstüberschätzung. Die Kondition ist nicht an jedem Tag gleich“, sagt Bergrettungschef Christoph Preimesberger. An den derzeit superheißen Tagen ist es wichtig, rechtzeitig loszugehen und genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Preimesberger freut sich trotzdem, dass „Bergsport zum Massensport geworden ist. Es tut Körper und Geist gut, in der Natur zu sein.“