Strom von der Sonne optimal nutzen!

Aber der nächste Schritt zum optimalen Sonnenstrom steht bereits vor der Tür: Mehr und mehr Anbieter bieten Smart-Home-Lösungen an. Was passiert hier? Kurz gesagt: Die Photovoltaik-Anlage und die Geräte in Ihrem Haus verbinden sich miteinander und arbeiten für Sie. Und zwar so, dass die PV-Anlage optimal genutzt wird.