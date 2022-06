Bäder in Hirschblut sollen Putin gesund halten

Spezialkur am Schwarzen Meer

Der Kreml habe in Sotschi ein Büro eingerichtet, das dem in seiner Moskauer Vorstadtresidenz gleiche, berichtete „Proekt“ weiter. Damit solle der Anschein erweckt werden, der Staatschef sei in Moskau, während er sich in Wahrheit am Schwarzen Meer auskuriere. Um sich fit zu halten, bade der Präsident im Blut sibirischer Hirsche, heißt es in dem Artikel weiter.