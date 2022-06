Tirols Lehrling des Jahres startet voll durch

Wer die Zentrale des Schwazer Maschinenrings in Strass im Zillertal betritt, wird von Carina Klammer mit einem strahlenden Lächeln begrüßt. Seit drei Jahren ist der Empfangstresen der Platz der 18-Jährigen, die die Lehre zur Bürokauffrau absolviert. Im Juli schließt sie diese ab, nebenher macht Carina die Matura. In ihrer Freizeit engagiert sich die junge Frau in zwei Vereinen, wandert und bastelt. Familie und Freundinnen sind ihr sehr wichtig. „Man muss das schon wollen, sonst geht es nicht“, antwortet die 18-Jährige auf die Frage, wie sie alles unter einen Hut bringt.