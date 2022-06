„Krone“-Almsommer sorgt für Almgenuss in Etappen

Besonders gut in den „Weitwandermodus“ kommt man am Salzburger Almenweg. Dieser 350 Kilometer lange Rundweg verbindet in 25 Etappen alle 25 Gemeinden des Pongaus. Begleitet vom Kuhglocken-Orchester streift man von einer Alm zur nächsten, schaut, genießt, lernt auf den 120 Almhütten am Wegrand das einfache Leben kennen. Wer nicht die gesamte Strecke begehen möchte, pickt sich einfach einzelne Etappen-Gustostückerl heraus, je nach den eigenen Vorlieben: gemütlich oder anstrengend, sanft oder schroff, für Familien oder Bergfexe.