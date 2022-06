Weltstar und viele Highlights beim Konzertsommer

Es ist ein Programmverschiedenster Musikgenres, welches der Moosburger Veranstalter Semtainment diesen Sommer auf die Schlosswiese in Moosburg und auf die Burgarena Finkenstein bringt. Ein wahrer Kracher erwartet die Fans gleich zu Beginn, Weltstar Gloria Gaynor eröffnet am 1. Juli in Finkenstein.