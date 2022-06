Natur, Sport und Feiern bei Sommerwetter im Freien

Was tut sich am Wochenende von 23. bis 26. Juni in Oberösterreich? Ihre Lieblingszeitung präsentiert gleich drei Events, die es lohnt, zu besuchen. Richtig feiern und Party machen, noch dazu am Wasser, kann man beim Donau-Ufer-Fest. Sportlich wird’s am Pichlinger See, wenn der Startschuss für den Frauenlauf fällt und auch auf Kulturfans haben wir nicht vergessen. Der Kultursommer im Rosengarten läuft wieder - Weinzettl und Rudle fahren voll ab.