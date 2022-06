Sonne lacht für Kunden ohne Sorgen vom Dach

PV-Anlage wird an einem Tag am Dach installiert

Wenn das alles erledigt ist, machen die erfahrenen Monteure von „Bessere Energie“ einen Termin mit Ihnen aus. Vor Ort wird dann noch einmal penibel gecheckt, ob alles auch so funktioniert wie erwünscht und gedacht. Dann wird installiert. Innerhalb eines Tages ist die Anlage am jeweiligen Dach montiert und einsatzfähig angeschlossen. Was Sie dabei machen müssen? Nur den Zugang zu Ihrem Haus sicherstellen. Den Rest erledigt unser erfahrenes Team.