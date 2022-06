SCR Altach: Heiko Herrlich ist der Einserkandidat

Der Vertrag wurde gestern unterschrieben, heute soll der neue Altach-Trainer vorgestellt werden. Wenn nicht alles täuscht, ist sein Name Heiko Herrlich. Denn alle bekannten Fakten deuten auf den fünffachen deutschen Teamspieler hin, der zuletzt von März 2020 bis April 2021 den deutschen Bundesligisten FC Augsburg trainierte. Bekannter war Herrlich aber als Spieler, bei seinen Stationen in Leverkusen, Mönchengladbach und Dortmund absolvierte der ehemalige Mittelstürmer 258 Spiele in der Deutschen Bundesliga, in denen er 74 Treffer erzielte. Zudem stand Herrlich 28 Mal in der Champions League auf dem Platz. Die Verbindung zwischen Herrlich und Altach besteht schon seit längerem, die Rheindörfler pflegen seit vielen Jahren mit Herrlichs Ex-Klub Borussia Dortmund ein sehr freundschaftliches Verhältnis.