Jeder 3. Haushalt leidet unter Einkommensverlusten

Die PfarrCaritas Spittal startet für Menschen in Not in Kärnten und Flüchtlinge aus der Ukraine eine Sachspendenaktion. „Jeder dritte Haushalt leidet unter Einkommensverlusten, die Mittelschicht schrumpft, die Teuerung ist eine Herausforderung für den sozialen Zusammenhalt“, weiß Christian Eile von der Caritas. „Die Not wird größer. Das bekommen wir in den Sozialberatungsstellen zu spüren“. Daher werden am 24. und 25. Juni im Pfarrsaal Lebensmittel, Kinder- und Hygieneartikel sowie Haushaltswaren gesammelt. Die Spenden werden über die Caritas an Bedürftige verteilt.