„Hab mich von Madame Butterfly inspirieren lassen“

„Krone“:Wie kocht es sich auf dem historischen Schiff?

Heino Huber: Es ist eine Mischung aus Catering und Sternerestaurant. Wir haben die Produktionsküche an Land, bereiten das gesamte Menü vor und müssen akribisch planen. Das komplette Menü wird mit allen Komponenten an Bord gebracht und dort fertig gekocht. Was man nicht dabei hat, fehlt dann. Das ist die große Herausforderung. Die Saison beginnt jetzt mit zwölf bis 14 Fahrten in der Woche, also rund 1400 Gäste. Ein Menü hat meist vier Gänge. Wir bereiten also über 5000 Gerichte pro Woche zu - und das auf einem hohen Niveau mit Produkten von langgedienten Lieferanten aus der Gegend.