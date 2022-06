71-Jähriger von Pkw frontal erfasst

Am Mittwoch gegen 22.15 Uhr war ein 55-jähriger Mann aus Bürs mit seinem Fahrzeug auf der Landesstraße 188 in Richtung Bludenz unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Dämmerung bereits eingesetzt, dementsprechend eingeschränkt war auch die Sicht. Das mag mit ein Grund gewesen sein, warum der Autolenker einen 71-jährigen Passanten übersah, der in Lorüns die Straße querte. Der Pensionist wurde jedenfalls mit voller Wucht frontal vom Wagen erfasst und auf einen nahen Parkplatz geschleudert, wo er schwer verletzt liegen blieb.