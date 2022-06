Mit dem Rennrad vom Großglockner an die Adria

Der Start erfolgt frühmorgens auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe in 2369 Metern Seehöhe direkt unterhalb des Großglockners, dem höchsten Berg Österreichs. Unterstützt und gecoacht von Rennradprofis, wie dem ehemaligen Tour de France-Teilnehmer Paco Wrolich, führt die Route vorbei am legendären Bergsteigerdorf Heiligenblut und durchs Kärntner Mölltal nach Villach. Hier können sich alle Teilnehmer im exklusiven Stadthotel Voco direkt am Drauufer stärken, bevor die Fuga weiter Richtung Italien rollt.