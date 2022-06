Deutschland triumphiert ++ Hirscher kritisiert

Austria Lustenau hat in der letzten Saison den Aufstieg von der 2. Liga in die Österreichische Bundesliga geschafft und bereitet sich aktuell auf den ersten Einsatz seit 22 Jahren in der höchsten Spielklasse vor. Deutschland deklassiert Europameister Italien in der Nations League, England blamiert sich bei der 0:4 Pleite gegen Ungarn und Marcel Hirscher lässt mit knallharter Kritik am Skizirkus aufhorchen - das und noch mehr sehen Sie heute hier in den krone Sport News mit Moderatorin Katie Weleba.