Der Hund als ganz besonderer Kollege im Büro

Bei uns in der „Krone“ war es noch nie ungewöhnlich, dass fast jeder in der Schreibtischlade Leckerlis hat und unter den Tischen Hundespielzeug liegt. Sogar der Portier am Eingang begrüßt jeden tierischen Begleiter mit einer kleinen Nascherei. Tierliebe ist nicht nur am Papier ein wichtiges Thema für uns, in unserer Unternehmenskultur war immer Platz für Vierbeiner im Büro. Wie positiv sich das sogar auf den Arbeitsalltag auswirkt, wird nun immer mehr bekannt und auch gefördert.