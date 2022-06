Salzburgs Blut-Reserven werden im Sommer knapp

Um die Blutkonservenversorgung in der Grenzregion optimal sicherstellen zu können, arbeiten das Rote Kreuz und das Bayerische Rote Kreuz schon seit Jahren eng zusammen, nun auch in Oberndorf. In Zukunft können Blutspender aus dem gesamten Berchtesgadenerland ins Grenzgebiet kommen und auf der österreichischen Seite spenden – wie auch umgekehrt.