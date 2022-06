„Lightyear“: Aus dem Kinderzimmer ab ins Weltall!

Im englischen Original spricht Chris Evans (Captain America in den Marvel-Filmen) Space Ranger Lightyear, in der deutschen Synchronfassung verleiht Tom Wlaschiha (im Bild, „Stranger Things“, „Game of Thrones“) dem Astronauten seine Stimme. In den früheren „Toy Story“-Filmen legte übrigens Heimwerkerkönig Tim Allen Buzz die Wörter in den Mund.

(Bild: Disney/Hanna Boussouar)