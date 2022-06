Psychische Probleme: Hilfe für junge Menschen

Auch spontaner Besuch möglich

Man kann per Telefon, Mail oder einfach bei einem spontanen Besuch (Waldeggstraße 12 in Linz) in Kontakt treten. „Wir sind eine Anlaufstelle, wollen den Jugendlichen zeigen, welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen, damit es ihnen wieder besser geht“, erklärt Teamleiter Holger Schaller.Und wie wichtig das Projekt ist, zeigt, dass es schon vor der offiziellen Präsentation viele Anfragen gab.