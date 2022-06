Salzburg erhöht den Zuschuss bei Mieten

Außerdem wird die Wohnbeihilfe ab Juli 2022 um 25 Prozent auf durchschnittlich 287 Euro erhöht. Dafür verwendet das Land zusätzlich 3,7 Millionen Euro pro Jahr in der Wohnbeihilfe. Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) spricht von einer „großen und schnellen Entlastung“. Die erarbeitete Novelle wird am Mittwoch im Arbeitsausschuss des Landtages behandelt und in der kommenden Haussitzung am 6. Juli beschlossen. Die Erhöhung gilt rückwirkend ab 1. Juli 2022.