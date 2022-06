Rekordspielerin Puntigam heiratet Köln-Kollegin

Die beiden 29-jährigen Fußballgirls sind nach ihrer Hochzeit bald auch auf dem Platz vereint. Puntigam ging von Montpellier, Daughetee nach einer Pause zum 1. FC Köln. „Ich freue mich, wieder in der Bundesliga zu spielen, und in einem jungen talentierten Team Verantwortung zu übernehmen“, so „Punti“, die ab 6. Juli ein weiteres Highlight vor sich hat - und zwar die EURO in England.