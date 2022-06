Die bunteste Tour des Landes feiert den Sommer!

Das Leben ist bunt: Österreichs größte Open Air Festivaltour ist zurück. Die Jugendlichen waren lang genug eingesperrt. Auch der zwischenmenschliche Kontakt und die Möglichkeit, neue Freunde kennen zu lernen kam dabei viel zu kurz. Am Holi Festival gibt es endlich wieder Gelegenheit dazu. Die bunte Open Air Tour streift durch das ganze Land und zieht einzigartige Menschen aus ganz Österreich an - perfekt um neue Bekanntschaften zu schließen. Wer in Partylaune ist, kann gemeinsam mit der „Krone“ last minute VIP-Tickets zu einem der Festivalstopps beim Holi Festival in den Bundesländern ergattern.