Elektrofahrräder: Investition zur Inflationszeit?

E-Bikes sind vom sportlichen Wert her sicherlich geringer einzuschätzen, als herkömmliche Räder. Denn der Elektromotor schaltet sich automatisch ein, wenn man in die Pedale tritt. Der Vorteil ist: Steile Anstiege sind für alle Generationen kinderleicht zu bewältigen. Und Elektrofahrräder ersetzen in vielen Fällen Autos. Vor allem jetzt, wo der Sprit teurer wird (und auch rundherum alles).