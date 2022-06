Taube in der Stadt Salzburg angeschossen

Der Tierschutzhof Pfotenhilfe beklagt einen weiteren Fall von Tierquälerei. In der Peter-Pfenninger-Straße in Taxham (Salzburg) wurde eine Taube angeschossen und am Flügel sowie am Brustkorb verletzt. Röntgenbilder bestätigten den ersten Verdacht: Eine Luftdruckpatrone steckte im Körper.