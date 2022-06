Wuzzeln: Wie der Fußball auch die Tische eroberte

Wo kommt das Wuzzeln her? Auf jeden Fall aus dem 19. Jahrhundert. Das Mutterland des Tischfußballs ist aber nicht England wie bei den meisten anderen Ballsportarten, mit der Geburt des Tischfußballs wird eher Frankreich und Deutschland in Verbindung gebracht. Auch der englische Name des Sports „Foosball“ lässt darauf schließen, dass die Ursprünge des Tischfußballs in Deutschland zu suchen sind. Aus England kamen dann die ersten standardisierten Tische, die in den europäischen Wirtshäusern und Wohnungen viele Abnehmer fanden. Patentiert wurde der heute geläufige Tischfußball von einem Nordlondoner namens Harold S. Thornton schon 1921. Die meisten Tische stellte die französische Firma „Bonzini“ her.