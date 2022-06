Feurige Carmen beim SommerTheaterPark

Basierend auf der ursprünglichen Novelle von Prosper Mérimées, orientiert sich der bekannte Choreograf dabei ebenso an Motiven aus der Oper von Georges Bizet, wie an Auszügen aus der Flamenco-Musik. In seiner „Carmen“ ist alles zu finden, wovon Männer seit jeher träumen - Freiheit, Abenteuer und Leidenschaft. „Peter Breuers Inszenierung dieses Weltklassiker für den SommerTheaterPark in St.Pölten bringt genau diese Eigenschaften gut zur Geltung“, freut sich die künstlerische Leiterin Anastasia Irmiyaeva. Die Rolle der heißblütigen Carmen übernimmt Nichika Shibata. Als Don José an ihrer Seite ist Florient Cador.