Darum wählt Salzburg erst im Frühjahr 2023

Noch im Winter gab es in Salzburg die Überlegung, die Landtagswahl auf den Herbst 2022 vorzuverlegen. Inzwischen sind die Regierungsparteien wieder davon abgekommen. Anders als in Tirol hat sich die Regierung auch schon auf einen Wahltermin geeinigt: Am 23. April 2023 wird Salzburg zur Landtagswahl schreiten.