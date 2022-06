Flexible Topqualität bis zur Dachspitze

Der Wechselrichter ist zukunftsfit, da er für die Nachrüstung von Speichern geeignet ist. Was heißt das? Wenn Sie in den kommenden Jahren einen Speicher an die Anlage anschließen wollen, geht das jederzeit. Ein Speicher führt dazu, dass man Strom vom Tag auch in der Nacht nutzen kann. Und so die PV-Anlage noch effizienter eingesetzt werden kann. „KroneMax“ und „KroneMarie“ liefern einen flexiblen Wechselrichter, der jederzeit mit neuen Speicherumständen umgehen kann.