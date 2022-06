Red Bulls Doppelsieg ++ 4. Lietz-Sieg in Le Mans

Das Motorsport-Wochenende hat vor allem eines gezeigt: Ferrari ist der Verlierer der Woche! Trotz guter Leistungen in den Trainings und im Qualifying, scheiden Charles Leclerc und Carlos Sainz aus. Neben der Formel-1-Analyse beschäftigen sich Moderator Martin Grasl und Motorsport-Experte Stefan Burgstaller mit dem 24-Stunden-Rennen in Le Mans sowie der Vorschau auf die MotoGP am Sachsenring!