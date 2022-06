ÖFB-Team will Revanche ++ Thiem rutscht weiter ab

Wichtiges Nations League-Spiel heute für Österreichs Fußball-Nationalteam in Dänemark, Max Verstappen gewinnt den Formel 1-Grand Prix von Baku und Dominic Thiem stürzt in der ATP-Weltrangliste ab - das und noch mehr sind Ihre Themen bei den Krone Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Montag, dem 13. Juni.