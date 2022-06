Die coolsten „Hard and Heavy“-Bands - Teil 2

Auch in dieser „Rudi Backstage“-Folge nimmt Sie Star-Filmer Rudi Dolezal mit hinter die Kulissen der Musikwelt - diesmal wieder von unterwegs aus dem Hard Rock Café in München. Aufgrund zahlreicher Vorschläge von Fans und der großen Vielfalt, werden bereits zum zweiten Mal „Hard and Heavy“-Bands thematisiert, sprich Bands, die man in die Kategorien „Hard Rock“ oder „Heavy Metal“ einordnen kann.