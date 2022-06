Ein neuer Lebensabschnitt für Zlatko Junuzovic

Der FC Liefering startet heute in die Saisonvorberitung, neu mit dabei: Co-Trainer Zlatko Junuzovic. Erst vor wenigen Tagen beendete der Fanliebling seine Karriere als Aktiver. Was zu dieser Entscheidung geführt hat und was der Neustart als Trainer bringt, erzählte „Sladdi“ der „Krone“.