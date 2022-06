Betrunkener (31) auf Linzer Bahnhof ausgeraubt

Das 31-jährige Opfer war zunächst wegen einer Zigarette mit einer Frau und einem Mann in Streit geraten. Der Mann begann dabei den Buchkirchener zu schubsen und, als dieser über die Treppe flüchten wollte, bewarf er ihn mit einem Handy. Die Frau ging dem 31-Jährigen nach und schlug ihn von hinten, sodass er zu Sturz kam. Auf den am Boden Liegenden prügelte sie dann mehrmals im Kopf- und Halsbereich ein und versuchte in seine Hosentaschen zu greifen.