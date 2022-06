Ein echtes Griss um die Wächter der Zeit

Er nahm sich der umstrittenen Wächter der Zeit an, gab ihnen in St. Johann am Wimberg (Oberösterreich) ein Zuhause (wir berichteten). Und dann hatte Christoph Scheiblhofer (49) eine Idee. Gegen ein paar Kisten Bier wollte er die Wächter vermieten. Die „Krone“ hat nachgefragt, wie es läuft.