Polizei verhaftet Hofladen- und Bistro-Dieb

Weil er in ein Bistro eingebrochen und in einem Selbstbedienungs-Hofladen gestohlen haben soll, ist am Mittwoch ein 31-jähriger Mann aus Götzis festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann in besagtem Bistro auch zwei Bestellungen getätigt, die er nicht bezahlen konnte. Insgesamt habe der Einheimische so Bargeld und Lebensmittel im Wert von rund 1.800 Euro erbeutet.