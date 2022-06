Frontalcrash: Vier Verletzte, zwei Totalschäden

Kurz nach 20 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Pkw-Lenker auf der Diepoldsauer Straße in Hohenems in Richtung des Grenzüberganges Diepoldsau. Gleichzeitig war ein 23-Jähriger mit seinem Auto vom Kreisverkehr kommend in die entgegengesetzte Richtung unterwegs.