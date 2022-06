Feuerwehren kürten Salzburgs schnellste Helden

Zum ersten Mal seit vier Jahren konnten die Flachgauer Florianijünger wieder in einem Leistungsbewerb gegeneinander antreten. Am nigelnagelneuen Sportplatz in Abersee und mit Gästen aus dem ganzen Land galt es, in kürzester Zeit eine komplette Löschleitung aufzubauen. Die Wertung ergab sich aus der benötigten Zeit. Allerdings: Den strengen Augen der Bewerter entgeht nichts. Ist etwa ein Schlauch nicht ordentlich mit dem anderen verbunden, gibt es gnadenlos Punktabzug. Zum Schluss des Bewerbs stand noch für jede der 45 Gruppen ein Staffellauf an.