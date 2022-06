142.000 Impfpässe sind in OÖ wieder abgelaufen

28 Neuimpfungen am Freitag

Wobei der Andrang beim 4. Stich derzeit noch überschaubar ist. 5570 Personen haben sich die Auffrischung geholt, am Freitag waren es 204. Zum Vergleich: 566 Oberösterreicher holten sich am Freitag den 3. Stich. 28 ließen sich zum ersten Mal piksen. Pro Woche impft man in OÖ derzeit zwischen 2500 und 3000 Menschen. „Wir sind aber gerüstet, falls der Ansturm und die Infektionszahlen steigen. Wir können die Kapazitäten innerhalb von drei bis vier Wochen so ausbauen, dass im ganzen Bundesland bis zu 100.000 Dosen in der Woche verabreicht werden können“, so Durstberger.