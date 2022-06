Fahrgast von tonnenschwerem Bus überrollt

An der Haltestelle „Sportplatz/Aktivpark“ in Schruns stieg der Fahrgast aus. Doch kaum, dass er den Bus verlassen hatte, kam er ohne Fremdverschulden ins Stolpern und stürzte auf den Asphalt. Fatalerweise hatte sich der Bus bereits wieder in Bewegung gesetzt - der Pensionist konnte seinen linken Fuß nicht mehr rechtzeitig wegziehen, dieser wurde vom Hinterreifen des tonnenschweren Gefährts überrollt. Der Mann erlitt dabei schwerste Verletzungen am Unterschenkel. Nach der Erstversorgung vor Ort durch den Notarzt wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.