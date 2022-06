Grand Prix von Aserbaidschan ab 13 Uhr LIVE

Pole für Leclerc

Wer fehlt, ist der amtierende Weltmeister. Max Verstappen (Red Bull) hatte im Vorjahr souverän in Führung liegend kurz vor Schluss einen Reifenplatzer erlitten und war dadurch leer ausgegangen. Heuer startet der Niederländer von der zweiten Startreihe aus in das Rennen. Die Poleposition konnte sich Charles Leclerc schnappen, hinter dem Ferrari Piloten lauert Verstappens Teamkollege Sergio Perez, der nach seinem Sieg in Monaco auch diese Woche ganz oben auf dem Podium Platz nehmen will.